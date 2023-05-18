"Видим у нас за забором прямо" - Лукашенко заявил, что Украина никогда не начнет контрнаступление

Опубликовано: 18.05.2023 11:48 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ 18 мая назвал сообщения об украинском контрнаступлении дезинформацией. По его словам, вся суть ситуации на российско-украинском фронте сводится к "нагнетанию и накручиванию украинцев".

“Самая большая дезинформация - этот “контрнаступ”. Никакого “контрнаступа”, с моей точки зрения, нет и быть не может. Это просто безумство. Один к пяти на фронте воевать по технике и живой силе - это просто безумство! Нет, надо нагнетать, надо накручивать украинцев для того, чтобы продолжать и утопить нас в этом противостоянии”, - заявил Лукашенко, подчеркнув, что “в этом сегодня суть на фронте”.

“Мы это видим. Это у нас за забором прямо”, - добавил, подчеркнув, что дезинформация, по его мнению, “в любом бою очень опасна”.

Лукашенко также заявил, что видит в действиях руководства НАТО “угрозу глобального конфликта” и в очередной раз призвал “вернуться за стол переговоров”. При этом в основу переговоров президент предложил взять не тот документ, который прорабатывался сторонами конфликта на начальном этапе, а какой-то новый договор, передает БелТА.

Он также рассказал, что Москва готова была заключить с Киевом договор об урегулировании конфликта. Однако, по его словам, президент Украины “выдвигает всякие предварительные условия”, целью которых, по мнению Лукашенко, является “не допустить никаких переговоров”.

“Какие могут быть предварительные условия?”

“Какие могут быть предварительные условия? Надо сесть за стол переговоров и уже там вырабатывать всякие условия”, - резюмировал Лукашенко.

Отметим, что речь о контрнаступлении Вооруженных сил Украины ведётся достаточно давно, причём как с украинской, так и с российской стороны. Неделю назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ ещё не началось из-за задержек с поставками вооружений. Однако основатель ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин заявил, что оно уже давно идёт, причем успешно.

Украина успешно наступает — Пригожин не согласился с Зеленским, что контрнаступление ещё не началось

А в ночь на 16 мая российские войска осуществили массированный удар ракетами и беспилотниками по украинской столице. По словам руководителя городской военной администрации (КГВА) Сергея Попко, это восьмая атака по Киеву за этот месяц и в этот раз она оказалась “исключительной по плотности”.

«Исключительная по плотности» — По Киеву ночью ударили ракетами и беспилотниками