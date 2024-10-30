Верховный суд Беларуси заочно оставил в силе приговор о госперевороте Цепкало, Карач и Котова

Опубликовано: 30.10.2024 11:31 , Обновлено: 30.10.2024

Судебная коллегия Верховного Суда оставила в силе приговор по уголовному делу о заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем («госперевороте»), в котором обвинили 5 человек. Это Анатолий Котов, Вадим Дмитренок, Евгений Вильский, Ольга Карач и Вероника Цепкало. Все они находятся за пределами Беларуси.

Ранее Брестский областной суд признал их виновными по этому уголовному делу, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Согласно решению суда, их также признали виновными:

Котова — “в руководстве экстремистским формированием и содействии экстремистской деятельности”.

Дмитренка, Вильского, Карач и Цепкало Веронику — “в участии в экстремистском формировании”;

Вильского и Дмитренок – “в содействии экстремистской деятельности”

Карач и Цепкало Вероника – “в дискредитации Республики Беларусь”;

Цепкало Веронику – “в клевете в отношении президента Республики Беларусь, соединенной с обвинением в совершении особо тяжкого преступления”.

Так как они находятся заграницей, им заочно назначили следующее наказание:

Котову — лишение свободы на 12 лет со штрафом в 600 тыс. рублей;

Вильскому — лишение свободы на 12 лет, штраф 480 тыс. рублей и лишение воинского звания «капитан запаса»;

Карач — лишение свободы на срок 12 лет и штраф в 600 тыс. рублей;

Цепкало Веронике — лишение свободы на срок 12 лет и штраф 40 тыс. рублей.

Дмитренку лишение свободы на 12 лет и штраф в 440 тыс. рублей.

Позже Судебная коллегия Верховного суда заочно рассмотрела дело и оставила приговор суда первой инстанции без изменения. Таким образом, приговор вступил в силу.

Ранее Telegraf.news писал, что в Рогачеве Гомельской области суд приговорил мужчину 1978 года рождения к 1,5 годам исправительной колонии за опубликованное в 2021 году в соцсети “Одноклассники” сообщение с “клеветнической информацией в адрес президента Республики Беларусь”.

В Рогачеве мужчину приговорили к 1,5 годам колонии за опубликованное в 2021 году сообщение в «Одноклассниках»