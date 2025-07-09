Верховный суд Беларуси признал Объединенный Переходный Кабинет террористическим формированием

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Опубликовано: 09.07.2025 17:27 , Обновлено: 09.07.2025

Верховный суд Беларуси признал «Объединенный Переходный Кабинет Беларуси» (ОПКБ) террористическим формированием. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. Там уточнили, что террористическими признали также и "структурные подразделения" кабинета.

Таким образом, ОПК теперь полностью запрещен на территории Беларуси, уточнили в ведомстве.

[inf]“Объединенный Переходный Кабинет Беларуси” (ОПКБ) - коллективный исполнительный орган, созданный Светланой Тихановской и ее последователями, находящимися за пределами Беларуси.[/inf]

В Генпрокуратуре обвинили ряд членов “иностранного формирования” ОПКБ в “непосредственном участии в организации на территории Беларуси актов терроризма”.

В то же время в ведомстве сообщили, что в материалах уголовного дела также есть обвинения в “разжигании социальной вражды и розни, заговоре с целью захвата государственной власти, совершении многих других тяжких и особо тяжких преступлений”, по которым судами постановлены обвинительные приговоры.

Генпрокуратура предупредила белорусов, что “любое участие в деятельности террористической организации, ее финансирование либо содействие такой деятельности, например, через вербовку новых членов, обучение или подготовку лиц в этих целях, влекут наступление уголовной ответственности”.

Ранее Telegraf.news писал, что генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед обратился в Верховный Суд страны, предложив признать террористической организацией “Объединенный переходный кабинет” (ОПК) и запретить его деятельность на территории Республики. Само объединение было сформировано в августе 2022 года в Вильнюсе по инициативе Светланы Тихановской, заочно осуждённой в Беларуси на 15 лет по более чем 10 статьям Уголовного кодекса Беларуси, включая заговор с целью захвата власти.

Генпрокуратура попросила Верховый Суд Беларуси признать «Объединенный переходный кабинет» Тихановской террористической организацией