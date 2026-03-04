Верховного лидера на замену Хаменеи выберут до следующей недели - Посол Ирана в Беларуси

Опубликовано: 04.03.2026 15:02 , Обновлено: 04.03.2026

Посол Ирана в Беларуси провел пресс-конференцию, где назвал убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи "огромной ошибкой" со стороны США и Израиля. Он также раскрыл подробности выборов нового.

“Наш верховный лидер не жил во дворце, он жил в обычном доме, как простые иранцы. Он не испугался, не прятался в бомбоубежищах, не покинул страну, а был на своем рабочем месте, - утверждает Алиреза Санеи и добавил. - Мы предупреждали о том, что США и Израиль могут начать эту войну, но закончим ее мы”.

Он также рассказал, что новый Верховный лидер Ирана будет избран до следующей недели, а не уже назначен, как сообщали некоторые израильские и американские источники.

Выбирают нового Верховного лидера не на всеобщих выборах, а путем решения Временного совет, рассказал посол Алиреза Санеи.

“Любой духовный лидер, который будет избран, продолжит линии погибшего аятоллы Хаменеи”, — выказал уверенность посол.

Тем временем, власти Ирана отложили церемонию прощания с погибшим верховным лидером исламской республики аятоллой Али Хаменеи, сообщает государственное телевидение.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кай объявил, что ЦАХАЛ не остановится на убийстве аятоллы Хаменеи и других представителей верхушки власти Ирана. По его словам любой новый лидер Ирана станет “безоговорочной целью для ликвидации”.

«Не важно как его зовут» — Израиль пообещал уничтожить любого нового лидера Ирана

Ранее также появилась официально неподтвержденная информация, что новым верховным лидером Ирана выбрали сына погибшего Али Хаменеи Моджтабу.