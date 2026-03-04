"Не важно как его зовут" - Израиль пообещал уничтожить любого нового лидера Ирана

Опубликовано: 04.03.2026 10:19 , Обновлено: 04.03.2026

Министр обороны Израиля Исраэль Кай объявил, что ЦАХАЛ не остановится на убийстве аятоллы Хаменеи и других представителей верхушки власти Ирана. По его словам любой новый лидер Ирана станет "безоговорочной целью для ликвидации".

«Неважно, как его зовут или где он скрывается. Премьер-министр и я поручили Армии обороны Израиля подготовиться и действовать всеми средствами для выполнения этой миссии… Мы будем продолжать действовать всеми силами, вместе с нашими американскими партнерами, чтобы сокрушить возможности режима и создать условия для его свержения и замены иранским народом», - пообещал Кац.

Ранее появилась официально неподтвержденная информация, что новым верховным лидером Ирана выбрали сына погибшего Али Хаменеи Моджтабу.

Также были сообщения, что Израиль нанес удары по зданию, где собрались делегаты для избрания нового верховного лидера Ирана. Тегеран подтвердил факт атаки, но заявил, что к моменту удара в здании уже не было представителей совета по избранию. В Израиле же утверждают, что часть совета всё-таки пострадала. Но подтверждений заявлениям обеих сторон пока нет.