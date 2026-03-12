Верховная Рада Украины призвала Польшу, Литву и Латвию ввести полный запрет на торговлю с Беларусью

Опубликовано: 12.03.2026 09:21 , Обновлено: 12.03.2026

Парламент Украины призвал власти Польши, Литвы, Латвии, а также Финляндии с Эстонией ввести полный запрет на экспортно-импортные операции и транзит товаров в отношении Беларуси и России. Соответствующее постановление 11 марта приняла Верховная Рада Украины.

Верховная Рада Украины посчитала недостаточными ранее введённые экономические санкции, действующие в отношении Беларуси и России, заявив, что для обоих государств торговля со странами Европейского союза по-прежнему остаётся “значительным” источником доходов.

В качестве доказательств этому в Верховной Раде привели конкретные цифры, ссылаясь на официальные статистические данные соседних с Беларусью страны. Так, Латвия, согласно официальным данным, за десять месяцев 2025 года экспортировала в Россию и Беларусь товаров на общую сумму 941,522 млн евро. А согласно данным статистической службы Европейского союза, импорт удобрений из России в Польшу за 2024 год вырос почти на 130% по сравнению с 2022 годом.

За 11 месяцев 2024 года ЕС, согласно официальной статистике, продал белорусам товаров на 6,63 млрд евро (большая часть импорта шла из Польши - на общую сумму в 2,07 млрд евро), а в ответ купил у страны товаров на 1,235 млрд. Крупнейшими покупателями белорусских товаров, по информации украинцев, были следующие страны ЕС:

Польша – 436,4 млн евро;

Литва – 188,8 млн евро;

Латвия – 177,5 млн евро;

Германия – 145,47 млн ​​евро.

Ради “укрепления безопасности” как самой Украины, так и Европы в целом, Верховная Рада призвала региональных торговых партнёров Беларуси и России свернуть всякое сотрудничество с этими странами и инициировать полный запрет экспортно-импортных операций для юридических лиц, включая торговлю и транзит товаров, а также добиться включения торгового эмбарго в один из следующих санционных пакетов всего ​​Европейского союза.

«Ребята, так не бывает»

Официальный Минск пока никак не комментировал предложение украинских парламентариев, однако белорусские политики и дипломаты уже не раз призывали западных коллег отказаться от санкционной риторики и вернуться к нормальному дипломатическому сотрудничеству.

В минувшие выходные, в частности, министр иностранных дел Максим Рыженков раскритиковал страны Европейского союза за отсутствие какой-то практической реакции на “гуманитарные шаги” Президента Беларуси Александра Лукашенко. Дипломат подчеркнул, что любое сотрудничество должно носить “взаимовыгодный характер”, следовательно, требуются совместные, а не односторонние шаги.

«Ребята, так не бывает» — Рыженков потребовал от ЕС реакции на «гуманитарные шаги» Лукашенко

Упрекнув страны ЕС в санкционном давлении на Беларусь, Рыженков заявил, что сегодня санкции “бумерангом возвращаются самой Европе”, а западные политические элиты, наоборот, ищут пути для “нормализации” отношений с Минском. Препятствуют такому “смещению менталитета элит”, по мнению Рыженкова, оставшиеся у власти политики, которых дипломат назвал “архитекторами безудержной санкционной политики” в отношении Беларуси и России.