Великобритания приостановила действие соглашения о двойном налогообложении с Беларусью

Опубликовано: 06.02.2025 15:56 , Обновлено: 06.02.2025

Великобритания приостановила действие двухстороннего соглашения с Беларусью, которое позволяло избежать двойного налогообложения. Информацию о статусе соглашения на днях обновило Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании.

Беларусь, по сути, в одностороннем порядке нарушила условия соглашения после того, как в марте 2024 года Совмин обложил дополнительными налогами дивиденды иностранных инвесторов, которые юридически находятся на территории “государства, включенного в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении белорусских юридических или физических лиц”. В этом перечне из 27 государств оказалась и Великобритания.

В связи в этим решением Совмин официально приостановил до конца 2026 года действие положений международных соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми 27 государствами, включёнными в список, о чём официально уведомила их. Тем не менее, Великобритания, как сообщается в пояснительной записке на сайте британского налогового ведомства, до сих пор от своих обязательств не отказывалась и требовала, чтобы “Беларусь вернулась к соблюдению своих международных правовых обязательств”.

“Поскольку она этого не сделала, Великобритания уведомила Беларусь о своем намерении приостановить действие соглашения”, - сообщили в ведомстве.

Как следствие, Великобритания отменяет действие законов о двойном налогообложение:

с 6 апреля 2025 года - в отношении подоходного налога и налога на прирост капитала,

с 1 апреля 2025 года - для налога на прибыль корпораций и всех других налогов.

Ранее Telegraf.news рассказал, что прошлой весной Совет министров Беларуси решил урезать доходы инвесторов из так называемых недружественных Беларуси стран. С 1 апреля 2024 года дивиденды таких иностранных компаний начали облагать налогом на доходы по повышенной ставке — вместо 15% иностранцам придётся отдавать в пользу государства все 25%.

Совмин урезал доходы инвесторов из недружественных стран в Беларуси