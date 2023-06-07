"Абсурд полный" - В ФПБ оценили подготовку МОТ санкций против властей Беларуси

Опубликовано: 07.06.2023 15:15 , Обновлено: 07.06.2023

В Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) назвали "манипуляцией мнением" и "фальсификацией" обвинения Международной организации труда (МОТ) в адрес официального Минска в нарушении прав трудящихся. "Это абсурд полный", - заявил глава ФПБ Михаил Орда, комментируя подготовку пакета санкций против Беларуси со стороны МОТ.

“Западные страны сегодня отчётливо понимают и представляют, что они проигрывают санкционную войну против Беларуси и пытаются всяческими действиями втянуть в эту грязную работу другие страны, международные организации”, - заявил глава ФПБ. По его словам, Международная организация труда сегодня стала для западных стран одной из таких “площадок для легализации” подобных “незаконных действий”.

“Сегодня западники пытаются протащить через эту организацию решение, которое направлено на то, чтобы оставить людей без работы и без зарплаты. Причем и на площадке МОТ они действуют очень изощренно. Практически узурпировали здесь власть и не прислушиваются ни к какой другой позиции”, - заявил Михаил Орда.

По словам главы ФПБ, против введения каких-либо санкций со стороны Международной организации труда на международных площадках коллективно выступили “профсоюзы более сотни стран, входящих во Всемирную федерацию профсоюзов”. Однако, посетовал он, позиция этих “миллионов трудящихся” игнорируется, “скрывается и замалчивается” руководством организации.

“Делается все для того, чтобы показать, что якобы трудящиеся всего мира поддерживают МОТ в этом вопросе. Это абсолютно не так. Все это еще раз подтверждает, что дело против Беларуси – это манипуляция мнением и фальсификация”, - заявил Михаил Орда.

За что МОТ хочет ввести санкции против Беларуси?

С 5 по 16 июня 2023 года в Женеве проходит ежегодная сессия Международной конференции труда, членом которой также является Беларусь (всего в организацию входит 187 государств). В числе рассматриваемых вопросов нынешней сессии - введение санкций против официального Минска из-за несоблюдения прав независимых профсоюзов.

В первый же день конференции делегация Евросоюза поддержала проект резолюции, в котором предусматриваются “меры воздействия на Беларусь с целью принуждения её к выполнению ряда международных норм”. Речь идёт о Конвенции МОТ №87 (о свободе ассоциации и защите права на организацию) и № 98 (о применении принципов права на организацию и заключение коллективных договоров). Соответствующий документ накануне был опубликован на официальном сайте ЕС.

Страны, подписавшиеся под этим документом, выразили обеспокоенность по поводу того, что в Беларуси “практически не осталось места для безопасного существования независимого профсоюзного движения”. В тексте резолюции властям Беларуси предлагается “отказаться от политики уничтожения независимого профсоюзного движения”, а также “подавления свободного голоса трудящихся” и полностью выполнить все ранее озвученные рекомендации МОТ. В противном случае в организации пригрозили Минску новыми санкциями.

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