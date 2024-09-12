«Не допустим хаоса» - МВД провело на Брестчине подготовку белорусов к «вторжению вооружённых групп»

📷 Фото

Опубликовано: 12.09.2024 07:08 , Обновлено: 12.09.2024

На Брестчине под руководством министра внутренних дел Ивана Кубракова прошли учения "Столин-2024", целью которых было "пресечение деятельности незаконных вооружённых формирований". По словам главы МВД, план мероприятия составляли "с учётом ситуации в Курской области", а главным было "обеспечить безопасность населения", чтобы "не допустить прорыва боевиков в населённые пункты".

Иван Кубраков подчеркнул, что во время учений не только подготовили личный состав и спецтехнику, но и “провели работу с населением”. Бойцы отработали действия по борьбе с диверсионными группами в нескольких локациях: как на подступах к городу, так и в его черте. Последний сценарий, по словам министра, рассматривается “как крайний случай”.

“Главное для нас — обеспечить безопасность населения, не допустив прорыва боевиков в населённые пункты. Они должны быть уничтожены ещё на подходах!”, — отметил министр внутренних дел. Он добавил, что жители приграничного региона знают о событиях в соседней стране, а потому власти Беларуси “не допустят хаоса, не допустят нападения на нашу страну”.

В ходе учений участники разделились на два отряда: силы обороны и условное вооружённое формирование, которое пыталось проникнуть на территорию города. В МВД Беларуси отметили, что поисковые мероприятия завершились обнаружением “боевиков” и их задержанием с помощью служебных собак, а попытку “диверсантов” форсировать водную преграду на катерах успешно пресекли с использованием ударных дронов и “других средств вооружения”.

“Важно подготовить население к возможному вторжению вооружённых групп с территории сопредельных государств, отработав механизмы координации всех служб. Наши люди должны увидеть: Беларусь не собирается ни на кого нападать, но всегда готова дать отпор агрессорам”, — добавил председатель Брестского облисполкома Пётр Пархомчик.

Фото: МВД Беларуси

Фото: МВД Беларуси

Фото: МВД Беларуси

Фото: МВД Беларуси

Фото: МВД Беларуси

Фото: МВД Беларуси

Фото: МВД Беларуси

Фото: МВД Беларуси

Фото: МВД Беларуси

Фото: МВД Беларуси

Фото: МВД Беларуси























Ранее Telegraf.news писал, что на украинско-белорусской границе, по подсчётам Минска, в настоящее время находится 14 тысяч украинских военнослужащих. Такую цифру озвучил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович и рассказал об усилении южного операционного направления из-за потенциальных угрозы со стороны Украины.

«Принимаем меры» — В Совбезе насчитали 14 тыс. украинских военных на границе с Беларусью