Украина ударила по российскому объекту ядерного сдерживания

Опубликовано: 25.05.2024 13:48 , Обновлено: 04.07.2024

Российский сенатор Дмитрий Рогозин сообщил об атаке украинского беспилотника по российской системе раннего предупреждения о ядерном нападении на Кубани. Бывший глава «Роскосмоса» обвинил в причастности к произошедшему Украину и власти США.

Как сообщил Дмитрий Рогозин, украинский беспилотник атаковал «ключевой элемент системы боевого управления стратегическими ядерными силами».

Фотографии нанесённых по объекту повреждений появились в российских и украинских телеграм-каналах. Их также подтверждают спутниковые снимки, сделанные Planet Labs.

«Вашингтону придется отвечать по полной за случившиеся и будущие преступления обезумевшего украинского руководства. Таким образом, мы стоим не то что на пороге, а уже на краю, за которым, если не остановить противника в подобных действиях, начнется необратимый обвал стратегической безопасности ядерных держав», —заявил Рогозин.

Ни украинские, ни российские власти официально удар по станции в Армавире пока не прокомментировали.

Эксперты полагают, что нападение на Армавир может стать поводом для России применить ядерного оружие. т.к. этот объект соответствует условиям, которые правительство РФ закрепило в военной доктрине.

«Еще предстоит понять, как именно Россия отреагирует на нападение на Армавир, которое потенциально может включать в себя новые ядерные сигналы властям Украины, а также ее западным партнерам. В любом случае, Армавир будет иметь значительные последствия и может быть признаком того, что побочный эффект от войны внутри Украины принимает новую форму», - написали эксперты издание The War Zone.

Ранее Telegraf.news писал о том, что в пятницу, 24 мая, Минобороны Великобритании в своём отчёте сообщила о переброске “вагнеровцев” из Африки на харьковское направление. В США объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине “для отражения нападения”.

Россия перебросила под Харьков тысячи бывших «вагнеровцев» — Британская разведка