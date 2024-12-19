Варшава обвинила КГБ Беларуси в "агрессивных действиях" против польских дипломатов

Опубликовано: 19.12.2024 15:28 , Обновлено: 19.12.2024

МИД Польши 18 декабря вызвал временного поверенного в делах Беларуси Алексея Понкратенко из-за, как утверждают, "агрессивных действий" Комитета госбезопасности (КГБ) РБ в отношении польских дипломатов, аккредитованных в Беларуси и "третьих странах".

Во внешнеполитическом ведомстве Польши не сказали конкретно, о каких якобы “агрессивных действиях” белорусского КГБ идет речь, но сослались на ноту МИД РБ, выданную 11 декабря временному поверенному в делах Польши Кшиштофу Ожанне.

“В ходе встречи белорусскому дипломату была вручена нота, в которой выражается решительный протест против вышеуказанных действий”, - [link href=“https://www.gov.pl/web/dyplomacja/komunikat-msz-ws-wezwania-charg-daffaires-republiki-bialorusi” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link] в польском Министерстве иностранных дел.

Также Понкратенко сказали, что продолжение “подобного рода провокаций” приведет к “симметричному ответу” с польской стороны.

Вербовка дипломата в Молдове?

Ранее Telegraf.news писал, что МИД Беларуси 11 декабря вызвал временного поверенного в делах Польши Кшиштофа Ожанну из-за, как утверждают во внешнеполитическом ведомстве, “попытки вербовки представителями польских спецслужб белорусского дипломата в Кишиневе”.

«Белорусская сторона указала на недопустимость провокационных действий спецслужб Польши, грубо нарушающих международное право и наносящих серьезный ущерб двусторонним отношениям», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

МИД вызвал польского дипломата из-за «попытки вербовки» белорусского диппредставителя

А накануне в эфире гостелеканала «Беларусь 1» рассказали подробности этой истории. Как утверждают на ТВ, вербовкой хотел заняться некий Мартин Грабович, которого назвали официальным представителем Агентства разведки Польши в Украине, [link href=“https://belta.by/society/view/predlagali-100-tys-evro-neudavshajasja-popytka-polskih-spetssluzhb-zaverbovat-belorusskogo-diplomata-v-681881-2024/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] белорусское госагентство БелТА. Этот Грабович якобы предложил белорусскому дипломату (имя не называется) встретиться в одном из ресторанов Кишинева.

Затем действие будто бы перешло в гостиницу: поляк хотел дать белорусскому диппредставителю некий подарок. Там, продолжили на гостелеканале, Грабович достал из сумки купюры на сумму 100 тыс. евро. Потом, как утверждает источник, пришел Павел Новак, который якобы назвался представителем Агентства разведки Польши. И этих «вербовщиков» белорусский дипломат снял на камеру мобильника, заявили на «Беларусь 1».