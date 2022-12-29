Минобороны Украины согласилось расследовать падение ракеты в Беларуси. Но с условием

Опубликовано: 29.12.2022 21:57 , Обновлено: 29.12.2022

Министерство обороны Украины согласилось провести расследование падения ракеты на территории Беларуси. Но там выдвинули официальному Минску условие - пригласить экспертов из стран, которые не поддерживают вторжение России. А ещё пообещали и дальше запускать ракеты ПВО для защиты от российский ударов.

“Украинской стороне известны отчаянные и настойчивые стремления Кремля втянуть Беларусь в свою агрессивную войну против Украины. В этой связи украинская сторона не исключает и сознательной провокации со стороны государства-террориста России, которая проложила такой маршрут для своих крылатых ракет, чтобы спровоцировать их перехват в воздушном пространстве над территорией Беларуси”, - заявили в министерстве обороны Украины.

Командование ВСУ заявило, что “оставляет за собой безусловное право на оборону и защиту собственного неба”.

Ранее в МИД Беларуси вызвали посла Украины вызвали посла Украины, чтобы выразить тому протест и требование найти и наказать виновных в падении ракеты. В то же время, в Следственном комитете Беларуси заявили, что установили тип ракеты, но ни слова не сказали про ее происхождение или направление, откуда она прилетела.

МИД Беларуси потребовал от украинского посла наказать виновных за падение ракеты