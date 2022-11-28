В Варшаве подготовились к "гибридной войне" с Беларусью и Россией

🎤 Мнение

Опубликовано: 28.11.2022 14:04 , Обновлено: 28.11.2022

Министр внутренних дел, координатор спецслужб Польши Мариуш Каминский в разговоре с PAP 28 нобря заявил, что не исключает нового большого потока нелегальных мигрантов из Беларуси. По его мнению, это будет частью "гибридной войны" Беларуси и России против Польши.

В то же время, Мариуш Каминский уверен, что штурм границы Польши в 2021 году был проверкой перед нападением России на Украину.

“Они должны были проверить реакцию Польши, стран Балтии, но прежде всего НАТО, стран ЕС и, конечно, США. Решительная позиция нашего правительства, несмотря на губительную деятельность польской оппозиции и некоторых инспирированных ею неправительственных организаций, показала Лукашенко, что мы не согласны на дестабилизацию стран ЕС. Это также показало, что нет согласия на запуск другого миграционного маршрута”, — сказал Каминский.

Глава МВД Польши рассказал, что на границе с Беларусью завершается оборудование электронной системы предупреждения. Все потому, что Варшава не исключает начала нового потока нелегалов.

“Риск того, что Путин и Лукашенко захотят разморозить гибридную войну с Польшей, а также с Литвой и Латвией, остается действительным. Наши службы будут очень внимательны в отношении деятельности, инспирированной Беларусью и Россией”. Новая система наблюдения и предупреждения пересечения польской границы позволит польским пограничником из единого центра управления реагировать на угрозы на всех важных участках.

“По нашим оценкам, наш [электронный] периметр, простирающаяся на длину 206 км, будет самой длинной структурой такого типа в мире, управляемой из одного центра”, — похвалился Каминский.

Ранее Телеграф сообщил, что в государственном пограничном комитете Беларуси 24 ноября заявили, что нашли новый труп, предположительно, нелегального мигранта на границе со странами Евросоюза. За неделю это уже четвертый случай.

Пограничники обнаружили четвертый труп нелегала за неделю на белорусской границе