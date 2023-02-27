В Украине опровергли перестрелку на границе с Беларусью

Опубликовано: 27.02.2023 13:53 , Обновлено: 27.02.2023

В Национальной полиции Украины опровергли сообщения, что украинский военный погиб во время перестрелки на границе с Беларусью.

Как пишет «Суспільне Новини», 33-летний военнослужащий терробороны Волыни Сергей Панасюк погиб у белорусской границы «во время выполнения боевой задачи». При каких обстоятельствах — выясняет следствие.

«Точно известно, что выстрелы осуществлялись не со стороны Беларуси. Детали будут выяснены во время досудебного следствия, которое продолжается», —заявила представитель Национальной полиции области Марина Балдич.

И добавила, что по факту гибели сведения внесены в ЕРДР по статье об умышленном убийстве.

Ранее в Государственном погранкомитете Беларуси (ГПК) также сообщили, что на границе Беларуси никто не устраивал перестрелку с украинцами.