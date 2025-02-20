В Уголовный кодекс Беларуси добавили статьи за преступления против бывшего президента и членов его семьи. Какие сроки?

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Опубликовано: 20.02.2025 09:19 , Обновлено: 20.02.2025

В четверг, 20 февраля, на Национальном правовом интернет-портале опубликовали текст закона №61-3 от 17 февраля, который предусматривает внесение изменений в кодексы по вопросам уголовной ответственности. В числе прочего, документ дополнил действующий Уголовный кодекс статьями за преступления, совершённые в отношении бывшего президента страны.

В действующей до сих пор редакции Уголовного кодекса Беларуси было две специфические статьи, карающие за преступления, совершённые в отношении главы государства, более сурово, чем за аналогичные преступления, совершённые против рядовых белорусов или прочих госслужащих.

Так, к примеру, за публичное оскорбление президента (по статье 368 УК РБ) можно было сесть в тюрьму на 4 года, тогда как за оскорбление других представителей власти (статья 369) максимальное наказание составляет лишь 3 года тюрьмы. За клевету в адрес президента (статья 367) можно поплатиться пятью годами тюрьмы, тогда как клевета в адрес рядового белоруса (статья 188) предусматривает максимальное наказание в три года тюрьмы.

Однако, до сих пор таким образом в законодательстве выделяли лишь действующего главу государства. В новой же редакции УК обе статьи дополнили. Теперь условия этих статей касаются президента пожизненно, даже после того, как он прекратит исполнять свои полномочия в связи с истечением президентского срока или досрочного ухода с должности в случае отставки или по состоянию здоровья.

Более того, теперь данные статьи касаются не только самого главу государства, но и членов его семьи.

Также Уголовный кодекс дополнили ещё одной статьёй, выделяющей президента из числа граждан Беларуси. По сути, законодатели просто выделили в отдельную статью часть 2 статьи 366, в которой было прописано наказание за насилие или угрозу в отношении должностных лиц, выполняющих свои служебные обязанности (или иных лиц, выполняющих общественный долг). Теперь для президента выделена отдельная статья (366-1), и дополнена теми же условиями, что и в статьях о клевете и оскорблениях.

Теперь лишиться свободы на срок от 3 до 8 лет в Беларуси можно не только за насилие либо угрозу насилия в отношении действующего президента Беларуси, но и в отношении бывшего главы государства и членов его семьи.

Ранее Telegraf.news рассказал, что закон “Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности”, который вносит изменения в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 17 февраля. Всего пересмотрели наказания для 97 составов преступлений. Из них 65 дополнили «альтернативными, более мягкими видами наказаний», еще по 32 составам изменили размеры наказаний.

В Беларуси поменяли наказания для 97 видов преступлений. Для кого отменили тюремное заключение?