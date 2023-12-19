"В три раза больше зарабатывают" - Лукашенко рассказал, где и что делают уволенные белорусские чиновники
Александр Лукашенко раскритиковал 19 декабря заявление премьера Романа Головченко о том, что в Беларуси в 2023 году более сотни чиновников было наказаны.
Глава Совмина заявил, что около 100 чиновников привлекли к “дисциплинарной ответственности”, 10 человек уволили по “дискредитирующим обстоятельствам”, а в отношении 13 возбудили уголовные дела.
Однако Александр Лукашенко остался недовольным такими данными премьера.
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“Вы наказали - уволили. А они уже в частных структурах сидят, в три раза больше зарабатывают и над вами посмеиваются. Невозможно такое?” - задался риторическим вопросом Александр Лукашенко.
“Возможно”, - все равно ответил Роман Головченко.
“Вот в этом стиль вашей работы. Мы тут решение приняли, а там что? Это называется “временщики”, - заявил Александр Лукашенко.
“Самое страшное”
В свою очередь, глава Комитета Госконтроля Василий Герасимов заявил, что главной проблемой среди чиновников всех областей остаются приписки.
“Самое страшное - это то, о чем вы говорили и по чему были возбуждены уголовные дела: когда была сделана мелиорация, но все заросло по новой. То есть мы деньги просто закопали. В этом случае и нами, и прокуратурой принимаются самые жесткие меры”, - заявил председатель Комитета Госконтроля.
Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко 19 декабря собрал совещание, на котором, среди прочего, высказал недовольство проведенными мелиоративными работами в некоторых регионах Беларуси. По его словам, в это были вложили “большие деньги”, однако “вода как стояла, так и стоит”.
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