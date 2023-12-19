"В три раза больше зарабатывают" - Лукашенко рассказал, где и что делают уволенные белорусские чиновники

Опубликовано: 19.12.2023 16:57 , Обновлено: 19.12.2023

Александр Лукашенко раскритиковал 19 декабря заявление премьера Романа Головченко о том, что в Беларуси в 2023 году более сотни чиновников было наказаны.

Глава Совмина заявил, что около 100 чиновников привлекли к “дисциплинарной ответственности”, 10 человек уволили по “дискредитирующим обстоятельствам”, а в отношении 13 возбудили уголовные дела.

Однако Александр Лукашенко остался недовольным такими данными премьера.

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“Вы наказали - уволили. А они уже в частных структурах сидят, в три раза больше зарабатывают и над вами посмеиваются. Невозможно такое?” - задался риторическим вопросом Александр Лукашенко.

“Возможно”, - все равно ответил Роман Головченко.

“Вот в этом стиль вашей работы. Мы тут решение приняли, а там что? Это называется “временщики”, - заявил Александр Лукашенко.

“Самое страшное”

В свою очередь, глава Комитета Госконтроля Василий Герасимов заявил, что главной проблемой среди чиновников всех областей остаются приписки.

“Самое страшное - это то, о чем вы говорили и по чему были возбуждены уголовные дела: когда была сделана мелиорация, но все заросло по новой. То есть мы деньги просто закопали. В этом случае и нами, и прокуратурой принимаются самые жесткие меры”, - заявил председатель Комитета Госконтроля.

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко 19 декабря собрал совещание, на котором, среди прочего, высказал недовольство проведенными мелиоративными работами в некоторых регионах Беларуси. По его словам, в это были вложили “большие деньги”, однако “вода как стояла, так и стоит”.

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