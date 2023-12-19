"Не получилось копать" — Лукашенко приказал Головченко "вырубать кустарники топором и лопатами"

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Опубликовано: 19.12.2023 13:48 , Обновлено: 19.12.2023

Александр Лукашенко 19 декабря собрал совещание, на котором, среди прочего, высказал недовольство проведенными мелиоративными работами в некоторых регионах Беларуси. По его словам, в это были вложили "большие деньги", однако "вода как стояла, так и стоит".

Лукашенко заявил, что главы областей “обязались ввести в сельскохозяйственный оборот в этом году 110 тыс. га земель”.

“Мы тремя пальцами собрали со всех сфер и отраслей денежные ресурсы и предоставили для мелиорации. Однако, как мне докладывают, в отдельных областях ситуация с выполнением далека от идеальной”, — отметил он.

Чтобы “исправить ситуацию с мелиорацией”, правительство и исполкомы решили “изменить структуры выполняемых работ с концентрацией ресурсов на культуртехнической мелиорации”, сообщили в его пресс-службе. На что Лукашенко заявил, что “культуртехника и мелиорация хоть и похожи, но разные вещи”.

Поэтому, по информации пресс-службы, он “недоумевает, как мелиорацию можно подменять подобным видом работ”.

“Не получилось копать и прокладывать дрены, спасать сельскохозяйственные угодья серьезным образом, вы мне подкидываете инициативу все это перевести в культуртехнические работы. А завтра вы предложите деньги, которые отпущены на мелиорацию, перекинуть на вырубку кустарников”, — сказал Лукашенко.

И обратился к премьер-министру Роману Головченко:

“Кустарники, Роман Александрович, будете вырубать топором и лопатами. Это должны делать сельскохозяйственные предприятия - культуртехнические мероприятия. А мелиорацию будем вести так, как положено по науке”.

Ранее Телеграф писал, что Александр Лукашенко подписал Указ №375, объявив 2024 год “Годом качества”. Среди прочего он поручил Совету министров совместно со своей Администрацией внести предложения по учреждению собственного государственного знака качества, его изображения и порядка присвоения.

Лукашенко поручил Совмину учредить белорусский знак качества