В TikTok появились видео, как приветствовали кортеж Лукашенко перед инаугурацией
На видеоплатформе TikTok появились десятки видео, на которых запечатлён проезд президентского кортежа, в составе которого Александр Лукашенко 25 марта прибыл во Дворец Независимости на тожественную церемонию своей инаугурации. Кортеж в сопровождении президентской охраны, служебных автомобилей ГАИ и сотрудников спецподразделения МВД "Стрела" на мотоциклах проследовал по проспектам Независимости и Победителей.
На отдельных участках по пути следования кортежа, судя по кадрам, выложенным в TikTok, были замечены группы людей, приветствовавших автомобиль президента с бумажными национальными флажками, а также снимавших кортеж на телефоны.
В TikTok-аккаунте, предположительно связанном с пресс-службой Лукашенко, также появилось видео, в котором показали, как дорога на инаугурацию выглядела глазами водителя авто, замыкающего колонну сопровождения машины президента.
Там же выложили кадры проезда кортежа Лукашенко, снятые с воздуха.
Ранее Telegraf.news рассказал, что для того, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд президентскому кортежу по центру Минска, столичная Госавтоинспекция ввела временные ограничениях на двух центральных проспектах города. Движение на отдельных участках в центре города по пути следования кортежа на 2,5 часа полностью перекрыли, запретив проезд как для личного, так и для общественного транспорта.
ГАИ предупредила, что на 2,5 часа полностью перекроет движение в центре Минска днём 25 марта