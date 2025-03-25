В TikTok появились видео, как приветствовали кортеж Лукашенко перед инаугурацией

🎥 Видео

Опубликовано: 25.03.2025 15:07 , Обновлено: 25.03.2025

На видеоплатформе TikTok появились десятки видео, на которых запечатлён проезд президентского кортежа, в составе которого Александр Лукашенко 25 марта прибыл во Дворец Независимости на тожественную церемонию своей инаугурации. Кортеж в сопровождении президентской охраны, служебных автомобилей ГАИ и сотрудников спецподразделения МВД "Стрела" на мотоциклах проследовал по проспектам Независимости и Победителей.

На отдельных участках по пути следования кортежа, судя по кадрам, выложенным в TikTok, были замечены группы людей, приветствовавших автомобиль президента с бумажными национальными флажками, а также снимавших кортеж на телефоны.

В TikTok-аккаунте, предположительно связанном с пресс-службой Лукашенко, также появилось видео, в котором показали, как дорога на инаугурацию выглядела глазами водителя авто, замыкающего колонну сопровождения машины президента.

Там же выложили кадры проезда кортежа Лукашенко, снятые с воздуха.

Ранее Telegraf.news рассказал, что для того, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд президентскому кортежу по центру Минска, столичная Госавтоинспекция ввела временные ограничениях на двух центральных проспектах города. Движение на отдельных участках в центре города по пути следования кортежа на 2,5 часа полностью перекрыли, запретив проезд как для личного, так и для общественного транспорта.

ГАИ предупредила, что на 2,5 часа полностью перекроет движение в центре Минска днём 25 марта