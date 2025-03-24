ГАИ предупредила, что на 2,5 часа полностью перекроет движение в центре Минска днём 25 марта

Опубликовано: 24.03.2025 10:05 , Обновлено: 24.03.2025

Столичная Госавтоинспекция предупредила о временных ограничениях на двух центральных проспектах города, которые планируется ввести среди бела дня во вторник, 25 марта. На 2,5 часа движение на отдельных участках в центре города перекроют полностью - как для личного, так и для общественного транспорта.

Начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич сообщил, что ограничения вводятся для проведения “мероприятий в центральной части города”, однако, о чём именно идёт речь, не уточнил.

Полностью перекрывать движение на отдельных участках двух центральных проспектов - Независимости и Победителей - планируют с 11:00 до 13:30 .

Судя по всему, ограничить движение решили по маршруту движения президента, у которого на этот день, 25 марта, намечена торжественная церемония инаугурации. По информации агентства Sputnik, церемония будет проходить во Дворце Независимости, который расположен на проспекте Победителей.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в Центральной избирательной комиссии пояснили, что согласно Конституции Республики Беларусь, президент обязан принести присягу в торжественной обстановке в присутствии членов Президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, судей Конституционного и Верховного судов не позднее двух месяцев со дня избрания. Точную дату церемонии в Беларуси вправе определять сам президент, а не ЦИК.

В Администрации Лукашенко назвали дату инаугурации президента

После того, как Лукашенко поставит свою подпись под соответствующим актом, председатель ЦИК обязан будет вручить переизбранному главе государства удостоверение президента Республики Беларусь.