В Совете Республики предложили молодежи вступать в Белорусский союз женщин

Опубликовано: 17.11.2022 10:36 , Обновлено: 15.11.2024

Сенатор Виктор Лискович 17 ноября заявил, вот для белорусской молодежи выделили несколько общественных организаций.

“Сегодня молодежь хочет участвовать в различных общественных организациях”, - поделился своим наблюдением функционер. И, по его словам, “у них есть такая возможность”.

“Для этого есть такие организации, как: Белорусский союз женщин, БРСМ, Белая Русь… Т.е. где тебе больше нравится, можешь себя реализовать”, - [link href=“https://t.me/minsknews_by/24407” target=“_blank” rel=“noopener”] очертил [/link] список член Совета Республики. Являются ли указанные организации исчерпывающим списком, или могут быть и другие, он не уточнил.

Ранее Телеграф сообщил, что глава Совета Республики Беларуси Наталья Качанова на встрече со школьниками в Белыничах заявила о непростой ситуации в стране и рассказала о молодежи, которая «хочет сделать хуже».

Кочанова рассказала, куда делась белорусская молодежь, которая «хочет сделать хуже»