В Совете Республики потребовали от уехавших белорусов «достойный плод покаяния»

🎤 Мнение

Опубликовано: 11.01.2023 11:31 , Обновлено: 11.01.2023

Член Совета Республики Национального собрания Беларуси Олег Дьяченко в эфире гостелеканала СТВ заявил, что уехавшие за границу белорусы, чтобы вернуться, «должны сотворить достойный плод покаяния».

Речь идет, по его словам, о тех, кто «кто действительно раскаялся в том, что он творил в 2020-е годы на улицах наших городов».

Дьяченко привел пример, что такие люди должны «поработать» на Беларусь, а именно над тем, чтобы снять санкции Запада.

«Пусть проведут митинги в Варшаве, Вильнюсе, других западных государствах за снятие неправомерных, необоснованных санкций против нашей страны», — предложил он.

«Те, кто действительно раскаялся, пусть действительно сотворят, как сказано в Евангелии, достойный плод покаяния», — резюмировал сенатор.

Ранее Телеграф писал, что депутат Палаты представителей Лилия Ананич рассказала, как будет работать закон, согласно которому белорусов смогут лишать даже гражданства по рождению. Он должен вступить в силу в июле 2023 года.