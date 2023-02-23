Вольфович пожелал белорусским силовикам хорошо стрелять и быть "правой рукой" Лукашенко
В министерстве обороны поделились фотографиями, как руководители силовиков стреляют в тире. А секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович 23 февраля поздравил себя и собравшихся с "Днём советской армии".
Это произошл на чемпионате по стрельбе среди руководителей силовых структур и государственных органов, приуроченном ко Дню защитников отечества.
«В первую очередь позвольте поздравить всех нас с уже наступившим праздником - Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота, на котором мы с вами воспитывались”, - цитирует его пресс-служба Минобороны.
Правда, чиновник сразу уточнил, что так как “Беларусь шагает вперед”, то теперь “праздник называется День защитников Отечества и Вооруженных сил Беларуси”. А потом и вовсе сказал, что это “законный праздник” именно для Минобороны, “поскольку у других структур есть свои профессиональные праздники».
Затем Александр Вольфович призвал все силовые структуры Беларуси быть “правой рукой” у Александра Лукашенко, чтобы он “мог опереться на наш силовой блок и быть уверенным”.
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Что касается чемпионата, то секретарь Совбеза Беларуси напомнил силовикам, что стрельба - это тот вид военной дисциплины, которым они “должны обладать на самом высоком уровне”.
В свою очередь, министр обороны Виктор Хренин поделился с собравшимися своими соображениями, что должен уметь каждый мужчина.
«Защита может быть разной, но как говорит наш президент,.. каждый мужчина должен уметь владеть оружием”, - порассуждал он и пообещал определить сильнейших и вручить им памятные призы.