Вольфович пожелал белорусским силовикам хорошо стрелять и быть "правой рукой" Лукашенко

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Опубликовано: 23.02.2023 12:40 , Обновлено: 23.02.2023

В министерстве обороны поделились фотографиями, как руководители силовиков стреляют в тире. А секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович 23 февраля поздравил себя и собравшихся с "Днём советской армии".

Это произошл на чемпионате по стрельбе среди руководителей силовых структур и государственных органов, приуроченном ко Дню защитников отечества.

«В первую очередь позвольте поздравить всех нас с уже наступившим праздником - Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота, на котором мы с вами воспитывались”, - цитирует его пресс-служба Минобороны.

Правда, чиновник сразу уточнил, что так как “Беларусь шагает вперед”, то теперь “праздник называется День защитников Отечества и Вооруженных сил Беларуси”. А потом и вовсе сказал, что это “законный праздник” именно для Минобороны, “поскольку у других структур есть свои профессиональные праздники».

Затем Александр Вольфович призвал все силовые структуры Беларуси быть “правой рукой” у Александра Лукашенко, чтобы он “мог опереться на наш силовой блок и быть уверенным”.

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Что касается чемпионата, то секретарь Совбеза Беларуси напомнил силовикам, что стрельба - это тот вид военной дисциплины, которым они “должны обладать на самом высоком уровне”.

В свою очередь, министр обороны Виктор Хренин поделился с собравшимися своими соображениями, что должен уметь каждый мужчина.

«Защита может быть разной, но как говорит наш президент,.. каждый мужчина должен уметь владеть оружием”, - порассуждал он и пообещал определить сильнейших и вручить им памятные призы.