МВД Беларуси признало "Валерия Цепкало" экстремистским формированием

Опубликовано: 28.10.2022 12:05 , Обновлено: 28.10.2022

Министерство внутренних дел Беларуси 28 октября внесло в список «организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности» "Валерия Цепкало".

«Экстремистское формирование «Валерий Цепкало», — написано в перечне.

Кроме него самого, туда вошли все его сайты, соцсети, Youtube-канал, логотип «в виде фотографического изображения Цепкало В.В».

А еще «группа граждан, объединенных под общим руководством Цепкало В.В., в том числе посредством ряда Интернет-ресурсов».

Ранее Телеграф писал, что суд Ленинского района Бреста признал экстремистским аккаунт в Instagram, где выкладывали фото татуировок. Его внесли в «республиканский список экстремистских материалов», опубликованный на сайте Министерства информации.

Суд в Беларуси признал экстремистским Instagram-аккаунт про татуировки