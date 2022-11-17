В СК рассказали, что дали Тихановской и Цепкало время

Опубликовано: 17.11.2022 11:26 , Обновлено: 17.11.2022

В Следственном комитете Беларуси сообщили 17 ноября, что дела по так называемым "спецпроизводствам" активно ведутся. При этом в суд уже передали такие дела в отношении "Черной книги Беларуси" и Александры Герасимени с Александра Опейкина.

А вот уголовные дел по спецпроизводству в отношении Светланы Тихановской и Валерий Цепкало ещё в работе.

СК передал уголовное дело против Герасимени в прокуратуру

“На стадии окончания у нас дела Тихановской и Цепкало. По ним ведется спецпроизводство. Обвинения уже предъявлены заочно. Дела большие, поэтому где-то идет стадия ознакомления с материалами уголовного дела”, – рассказал первый заместитель председателя СК Олег Шандарович.

Ранее Телеграф сообщил, что Следственный комитет Беларуси начал «специальное производство», которое позволяет судить людей без их участия, против Светланы Тихановской, Павла Латушко и других белорусов.

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Александр Лукашенко подписал Закон «Об изменении Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь», согласно которому белорусов, находящихся за границей, могут осудить без его участия, заочно.

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