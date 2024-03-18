В ШОС назвали дату принятия Беларусь в организацию

Опубликовано: 18.03.2024 09:35 , Обновлено: 18.03.2024

Стало известно, когда Беларусь могут принять в члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщил генеральный секретарь организации Чжан Мин.

Саммит ШОС, назначенный на 3-4 июля в Астане, должен дать окончательный ответ на вопрос о том, примут ли Беларусь в члены организации. Все формальные процедуры, необходимые для вступления, власти страны приняли ранее.

«Ожидается, что на саммите в Астане будет принято решение о приеме Республики Беларусь в члены ШОС и предоставлении ей статуса члена организации. С момента принятия данного решения Беларусь получит право участвовать в качестве полноправного члена в заседаниях и механизмах в рамках организации», — заявил генсек ШОС Чжан Мин.

Накануне уверенность в том, что Беларусь будет принята в ШОС в этом году, выразил спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов.

Напомним, что главными целями ШОС были заявлены “укрепление доверия между его участниками в военной области, обеспечение мира, безопасности и стабильности в регионе, борьба с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом”. Сейчас в организации состоит 8 государств: Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Иран.

Ранее Телеграф писал о том, что белорусское правительство приняло решение исключить из программы своей деятельности на текущую пятилетку упоминание о задаче по вступлению страны во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Беларусь исключила вступление в ВТО