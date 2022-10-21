В росСМИ заявили, что СБУ объявила в розыск Лукашенко

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Опубликовано: 21.10.2022 08:53 , Обновлено: 21.10.2022

В российских СМИ 20 октября написали, что Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Александра Лукашенко. Разбираемся, так ли это.

«Президента Беларуси Александра Лукашенко объявили в розыск на Украине. Этого потребовала Служба безопасности Украины (СБУ), говорится на официальном сайте украинского МВД», — заявили в издании tsargrad.tv и прикрепили такую картинку:

Телеграф зашел на сайт СБУ и на сайт МВД Украины в разделы «Розшук» («Розыск») — и не нашли там Александра Лукашенко.

Зато в списке МВД есть другие 4 Лукашенко: Юрий Васильевич, Александр Семенович, Валерий Юрьевич и Александр Романович.

Информации от официальных лиц Украины про объявление в розыск Александра Лукашенко также не было.

Ранее Телеграф писал, что власти Украины опубликовали новый список, попавших под санкции физлиц и предприятий. В нем оказалась Галина Лукашенко, жена Александра Лукашенко.

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