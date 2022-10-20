Украина ввела санкции против первой леди Беларуси

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Опубликовано: 20.10.2022 16:24 , Обновлено: 04.07.2024

Власти Украины опубликовали новый список, попавших под санкции физлиц и предприятий. В нем оказалась Галина Лукашенко, жена Александра Лукашенко.

Об этом говорится 20 октября в [link href=“https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481” rel=“noopener” target=“_blank”] указе [/link] Владимира Зеленского о введение в действие решений СНБО по санкциям. При этом самого Александра Лукашенко в санкционном списке нет.

[info_b] Галина Родионовна Лукашенко - жена президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Первая леди Республики Беларусь. В марте 2022 года в ее отношении ввели санкции США и Австралии.

Первая леди — термин, своего рода неофициальный «титул», традиционно используемый по отношению к супруге выборного главы государства. [/info_b]

Также Владимир Зеленский ввел санкции против государственного внешнеторгового предприятия “Белспецвнештехника”. Попали в украинские санкционные списки и ООО “Оборонные инициативы” и Научно-производственного ООО “ОКБ ТСП”. Также президент Украины ввел санкции против “Белшины”, Беларусбанка, Белагропромбанка, Мозырского нефтеперерабатывающего завода, Белнефтехима и еще десятков белорусских предприятий.

Из представителей властей Беларуси и бизнеса в списках такие представители: Александр Вольфович, Анатолий Лаппо, Андрей Швед, Александр Зайцев, Алексей Олексин, Иван Кубраков, Наталья Эйсмонт, Наталья Кочанова, Николай Воробей, Виктор Хренин, Александр Шакутин.

В списках также российские предприятия. Всего в указе Владимира Зеленского 1,4 тыс российских и белорусских компаний и организаций, а также 2,5 тыс российских граждан.

Ранее Телеграф сообщил, что Еврокомиссар Оливер Варгеи во время пленарного заседания Европейского парламента, посвященного рассмотрению роли Беларуси в войне России против Украины, заявил, что ЕС осуждает использование территории Беларуси для ударов по Украине.

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