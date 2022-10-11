В России шаманы провели "очень нужные обряды" для поддержки войны с Украиной

Опубликовано: 11.10.2022 13:08 , Обновлено: 11.10.2022

Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол поблагодарил остальных российских шаманов рангом пониже за проведенный общий обряд в поддержку российских военных, которые участвуют во вторжении в Украину.

“Шаманы Великой родной нашей России. Вы все молодцы. Очень нужные обряды провели. Всем шаманам России желаю счастья и успехов в дальнейшем укреплении нашей родины, и поддержании наших воинов в удаче и благополучии, и неуязвимные были от пуль и от опасности. За Россию. За Мир”, - сообщил Верховный Шаман России Допчун-оол Кара-оол Тюлюшевич.

Ранее Телеграф сообщил, что методы поддержки военных в России иногда принимают весьма своеобразные формы.

В сети также набирает популярность видео, где российские мобилизованные водят энергичный хоровод. Возможно, это такой вид военной подготовки? Российские источники объясняют, что это народый якутский танец Осухай, который мобилизованные исполнили для поднятия боевого духа.

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