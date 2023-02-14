В посольстве Франции объяснили призыв покинуть Беларусь — «Не новый»

Опубликовано: 14.02.2023 16:37 , Обновлено: 14.02.2023

В посольстве Франции прокомментировали призыв к своим гражданам покинуть территорию Беларуси, про который СМИ сообщили 13 февраля.

Там объяснили порталу Tochka.by, что он «не новый», его опубликовали еще в конце февраля 2022 года после начала войны в Украине.

В дипведомстве подчеркнули, что на сайте МИД просто обновили «Советы путешественникам», где указали про закрытие пограничного перехода между Беларусью и Польшей.

Ранее Телеграф писал, что Германия и Канада также обновили информацию, где порекомендовали своим гражданам не ездить в Беларусь. Это также связано с закрытием Польшей пограничного перехода «Бобровники» («Берестовица») с 10 февраля.