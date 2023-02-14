Германия и Канада призвали своих граждан не ездить в Беларусь

Опубликовано: 14.02.2023 08:27 , Обновлено: 14.02.2023

Германия и Канада порекомендовали своим гражданам не ездить в Беларусь. А ранее Франция призвала «немедленно» покинуть страну. Что происходит?

«Избегайте любых поездок в Беларусь из-за риска произвольного применения местных законов и вооруженного конфликта между Россией и Украиной», — сказано на сайте МИД Канады.

А тех, кто находится в Беларуси, призвали «уехать коммерческим путем».

В свою очередь МИД Германии 13 февраля обновил рекомендацию для своих граждан, которую опубликовал еще 3 марта 2022 года в связи с российским вторжением в Украину. В нее добавили один абзац.

Так что же происходит? Призывы стран, на самом деле, связаны с закрытием Польшей пограничного перехода «Бобровники» («Берестовица») с 10 февраля.

Дело в том, что прямого авиасообщения у Беларуси с Европой нет, и выезд легковых автомобилей в ЕС возможен теперь только через один пункт пропуска — «Брест» («Тересполь»).

Германия и Канада предупредили об этом своих граждан.

«Нельзя исключать дальнейшее краткосрочное закрытие [других пунктов пропуска]. Возможны дополнительные меры контроля на пограничных переходах с Литвой, Польшей и Латвией», — сказано на сайте МИД Германии.

Скриншот с сайта правительства Канады

В соцсетях также появилась информация, что Бразилия якобы также призвала граждан покинуть Россию и Беларусь. Однако в МИД республики опровергли эту информацию агентству ТАСС.

Ранее Телеграф писал, что МИД Франции опубликовал обращение к французам с призывом срочно покинуть Беларусь. Такое заявление в Париже сделали в связи с продолжающейся войной в Украине.