В Польше белоруса обвинили в шпионаже в пользу ГРУ России
Прокуратура Польши направила в суд дело против белоруса и россиянина, которых обвиняют в шпионаже в пользу российской военной разведки (ГРУ).
Их задержали еще в апреле 2022 года, сообщило агентство PAP со ссылкой на пресс-секретаря Окружной прокуратуры Варшавы Александру Скшиняж.
По материалам дела, белорус и россиянин «распознавали военные объекты, имеющие критическое значение для обороны Польши, а также получали информацию о боеспособности, моральном состоянии и функционировании подразделений, в том числе во времена опасности, с последующим предоставлением полученных сведений вышеупомянутой разведывательной службе».
Скшиняж также отметила, что оба фигуранта находились в Польше законно. Так, белорус учился в одном из белостокских вузов, а потом устроился на работу по организации парашютной подготовки. А россиянин «осуществлял деятельность в интересах российской разведки, под видом проведения культурных мероприятий и туризма».
Также в ведомстве заявили, что обвиняемые занимались шпионажем с 2017 года.