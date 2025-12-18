В Польше задержали 29-летнего белоруса из-за инцидента на железной дороге

Опубликовано: 18.12.2025 08:41 , Обновлено: 18.12.2025

Сотрудники службы безопасности железной дороги совместно с полицией задержали 29-летнего гражданина Беларуси из-за ночного инцидента на ж/д путях в польском городе Гданьск. Расследованием занимается Агентство внутренней безопасности Польши. Вот что известно об инциденте на данный момент.

Сам инцидент произошёл в ночь с 14 на 15 декабря в Гданьске, сообщило польское издание Fakt, но пока о произошедшем больше вопросов, чем ответов.

Всё началось с того, что машинист товарного поезда заметил подозрительного мужчину, стоящего возле опоры линии электропередачи на Поморской железной дороге. Он тут же передал информацию диспетчеру, а тот связался с региональным управлением охраны железных дорог в Гданьске.

На место происшествия немедленно выслали патруль из сотрудников охраны железных дорог и полиции. Те быстро обнаружили мужчину, который шёл вдоль железнодорожных путей.

Позже выяснилось, что мужчина - 29-летний гражданин Беларуси. Он утверждал, что шел вдоль железнодорожных путей из Орунии в Гданьске в центр города. Однако версия о бесцельной ночной прогулке польским полицейским показалась слишком подозрительной, с учётом серьёзных инцидентов на железной дороге, которые происходили в Польше этой осенью.

В результате мужчину задержали для выяснения обстоятельств. Оказалось, что в Польше он находится нелегально. Сотрудники полиции уведомили Гданьское отделение Агентства внутренней безопасности, которое взяло на себя дальнейшие действия по делу.

Напомним, что в последнее время на польской железнодорожной дороге происходили акты саботажа террористического характера. Связано ли нынешнее задержание с прошлыми инцидентами, пока не сообщается.

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