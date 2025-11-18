Диверсии на железной дороге в Польше: что известно к данному часу

Опубликовано: 18.11.2025 12:40 , Обновлено: 18.11.2025

В Польше продолжается расследование двух диверсий, произошедших на железнодорожной ветке маршрута Варшава–Люблин. Следователи уже установили, кто приобрёл две SIM-карты для телефонов, использовавшихся для подрыва взрывчатки.

Предполагается, что взрыв на путях был инициирован дистанционно.

«Слишком много элементов указывают на саботаж», — заявил министр юстиции Польши Вальдемар Журек в эфире TVN24. По его мнению, скорее всего, это был не один человек, а «дело рук профессионалов».

«Технически это мог сделать один человек, но, как правило, подобные акции организуются группами», — пояснил Журек.

Польские СМИ пишут, что полиция, изъявшая SIM-карты из устройств на железной дороге, смогла получить данные паспорта, использованного для их приобретения. Неофициально сообщается, что SIM-карты принадлежали польскому оператору.

И хотя владелец паспорта, на который были зарегистрированы SIM-карты, возможно, не является разыскиваемым диверсантом, тем не менее новая зацепка имеет решающее значение для продолжающегося расследования.

«Есть некоторые зацепки на этот счёт, но в интересах следствия, я не думаю, что мы можем их обсуждать. Кроме того, прокуратура предоставит информацию [позднее]», — заявил министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервиньский.

Над делом работает группа, назначенная генеральным прокурором Польши, в состав которой вошли эксперты из различных учреждений.

«В состав группы вошли прокуроры, сотрудники Центрального бюро расследований полиции и Агентства внутренней безопасности. Подробная информация о руководителях и ходе событий будет опубликована после проверки дальнейших гипотез», — заявил министр Марцин Кервинский.

Также утром во вторник поступили сообщения, что силовики обнаружили устройство для записи видео и второе взрывное устройство рядом с повреждённым путём на линии Варшава–Люблин.

Напомним, что в понедельник польская прокуратура начала расследование по факту актов террористической диверсии, направленных против железнодорожной инфраструктуры и совершенных в интересах иностранной разведки.

Тем временем во вторник состоялось заседание правительственного Комитета национальной безопасности. В нём участвовали министры и руководители спецслужб.

Напомним, что вся шумиха поднялась из-за взрыва на железнодорожной линии Варшава–Люблин. В одном случае взрывное устройство уничтожило железнодорожное полотно. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что взрыв, скорее всего, был направлен на подрыв поезда на линии Варшава–Демблин.

Что касается второго случая, то утром в понедельник стало известно, что в воскресенье после 21:00 сотрудники полиции Пулав получили сообщение о внезапной остановке пассажирского поезда из Свиноуйсьце в Жешув, перевозившего 475 пассажиров. Причиной стало повреждение контактной сети.