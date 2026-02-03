В Польше сотрудника Минобороны задержали за работу на разведку Беларуси и России

Опубликовано: 03.02.2026 14:26 , Обновлено: 03.02.2026

Служба военной контрразведки Польши утром 3 февраля задержала сотрудника Министерства национальной обороны Польши по подозрению в сотрудничестве с российской и белорусской разведкой. Об этом сообщили источники в министерстве польского портала Onet.

Отметим, что ни в России, ни в Беларуси задержание мужчины, которого подозревают в шпионаже на иностранное государство, пока никак не комментировали.

По данным издания, задержанный по подозрению в шпионаже долгое время (с 1990-х годов) работал сотрудником среднего звена Департамента стратегии и планирования Министерства национальной обороны, сменив за это время не одну должность.

60-летнего мужчину взяли под арест прямо на рабочем месте и, по данным польского издания, он ничего не подозревал о готовящемся задержании. Его вывели из здания министерства в сопровождении сотрудников военной полиции и сейчас он находится под следствием в Восьмом военном отделе окружной прокуратуры Варшавы.

Как сообщают источники издания, вся операция стала результатом длительного расследования, проведенного Службой военной контрразведки.

“Службы безопасности следили за действиями этого человека в течение многих месяцев. Его действия были тщательно задокументированы и проанализированы. Поэтому собранные против него доказательства очень убедительны”, — заявил источник Onet, знакомый с ходом операции. По его словам, это первая подобная успешная операция польской контрразведки за последние годы.

Арест подтвердил Януш Сеймей, пресс-секретарь министра национальной обороны, в интервью телеканалу Onet. Однако он отказался сообщить какие-либо подробности утренней операции.

«Я могу лишь подтвердить, что задержан давний сотрудник одного из ведомств, и что дело связано с деятельностью, проводимой Службой военной контрразведки. После завершения текущих мероприятий мы позже опубликуем соответствующее заявление по этому вопросу», — заявил Сеймей.

Позднее с официальным заявлением выступило само Министерство национальной обороны Польши, подтвердив задержание своего давнего сотрудника.

“Дело находится в ведении Службы военной контрразведки, которая в ходе ареста сотрудничала с Департаментом по военным делам Национальной прокуратуры и Военной полицией. В настоящее время ведется процессуальное разбирательство”, — сообщили в ведомстве.

Между тем, прошлой осенью сотрудники КГБ Беларуси по подозрению в шпионаже задержали гражданина Польши, обвинили в сборе закрытой информации, в том числе о военных объектах, на территории нашей страны.

КГБ Беларуси задержал в Лепеле «польского шпиона» с «секретным документом»