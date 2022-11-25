В парламенте Беларуси рассказали, что "самое главное", кроме мира на земле

Опубликовано: 25.11.2022 09:48 , Обновлено: 25.11.2022

В нижней палате парламента Беларуси повели круглый стол, за которым обсуждали новый законопроект "О здравоохранении", собщает пресс-служба Минздрава. Впрочем, депутаты и чиновники пошли дальше, попытавшись описать концепцию своего мировоззрения.

Так, председатель комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Людмила Макарина-Кибак заявила, что для неё “самое главное в нашей жизни – это мир на земле и здоровье каждого человека”. А потом напомнила, что в 2020 году в Беларуси был принят новый закон “О здравоохранении”, но в 2022 году пора что-то исправлять. Для этого в парламенте разрабатывают кодекс “О здравоохранении”.

А вот первый заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Кроткова не стала говорить о своем мировоззрении, и что для неё самое важное. Но призвала всех понять, что предложенные ее ведомством правки в сравнительно недавно принятый закон “ни в коей мере не говорят о том, что в законе что-то работает плохо”. Просто, по [link href=“https://t.me/minzdravbelarus/8196” rel=“noopener” target=“_blank”] словам [/link] Елены Кротковой, “время идет, все меняется”.

Ранее Телеграф сообщил, что пресс-служба министерства здравоохранения Беларуси 16 ноября сообщила, что ведомство приостановило действие лицензий трёх частных медицинских центров.

Минздрав Беларуси закрыл три частных медицинских центра