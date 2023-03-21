В МВД заявили, что в Беларуси появились "саморадикализованные граждане". Кто это такие?

Опубликовано: 21.03.2023 14:41 , Обновлено: 21.03.2023

Заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич заявил 21 марта в эфире государственного телеканала СТВ, что в Беларуси силовиками фиксируются "саморадикализованные граждане", часть которых помогла организовать атаку на российский самолёт в Мачулищах.

Геннадий Казакевич рассказал о своем видении этапов эволюции таких белорусов. По его словам, вначале это были футбольные фанаты и анархисты, которых силовики могли “отловить, как дошколят, посадить на скамейку и погрозить им пальцем”.

Затем, утверждает замглавы МВД, в 2020 году в Беларуси наступил этап “экстремизма такого глобального в масштабах всей страны”. При этом, по словам Казакевича, таких белорусов было значительное количество: “Это были не десятки, не сотни и даже не тысячи людей”.

Теперь же, по его словам, в Беларуси снова нет массового экстремизма. Зато те, кто остались, стали “крайней степени радикализованности, то есть способности на совершение диверсий, терактов и любых акций, как они говорят, прямого действия”.

По словам замглавы МВД, такие белорусы “глубоко законспирированы” и создали ячейки. По его словам, “очень грамотное содействие” (группы, где один человек не знает другого) атаке на Мачулищи оказывали как раз “саморадикализованные граждане, которые сидели в подполье и ждали своего часа”. Казакевич пообещал, что к таким белорусам будут присылать ОМОН, СОБР, ГУБОПиК.

Ранее, ещё 16 ноября 2022 года, первый зампред КГБ Беларуси Сергей Теребов рассказал, чем опасны “чаепития”, строительный инструмент и объединения по профессиональным интересам. Все это может привести к беспорядкам в Беларуси, заявил силовик.

В КГБ заявили, что оппозиция использует чаепития и строительные инструменты для подготовки беспорядков