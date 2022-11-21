В МВД заявили, что установили почти 160 белорусов-«предателей», которые воюют в Украине

Опубликовано: 21.11.2022 08:31 , Обновлено: 21.11.2022

Глава МВД Беларуси Иван Кубраков в эфире гостелеканала СТВ 20 ноября заявил, что выяснил, сколько белорусов воюет в Украине.

Он утверждает, что установили почти 160 человек.

Кубраков считает их «предателями» Беларуси, совершившими «преступление».

«Они постоянно пытаются раскачать ситуацию в Беларуси», — добавил министр внутренних дел.

Кроме того, Кубраков заявил, что есть молодые люди, которые «поддаются на провокации» и «пытаются вывесить запрещенную символику, разместить в интернете информацию, направленную именно на молодежь». По его словам, их находит некая «интернет-разведка».

А еще глава МВД упомянул людей, которые «пытаются совершать преступления, — так называемый план “Перамога”».

«Мы установили большинство таких людей», — сказал он.

Ранее Телеграф писал, что министр Беларуси Виктор Хренин заявил на церемонии принятия присяги недавно призванных в армию срочников, что не планирует начинать ни с кем войну.

«В наших планах нет никаких мыслей ввязываться в какие-то конфликты», – сказал генерал. При этом министр пообещал, что новоиспечённые солдаты примут участие в совместном ученим с Российской Федерацией «Щит союза – 2023».

Хренин пообещал белорусским срочникам, что войны не будет