«Идёт полным ходом» - Глава Совбеза Беларуси заявил о подготовке к провокациям на ВНС

Опубликовано: 18.03.2024 08:38 , Обновлено: 18.03.2024

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил о подготовке силового блока страны к возможным провокациям во время очередного Всебелорусского народного собрания (ВНС).

С 12 по 31 марта в Беларуси проходит выдвижение кандидатов в делегаты ВНС от субъектов гражданского общества. Сами выборы делегатов ВНС планируют провести с 1 по 10 апреля. По словам Вольфовича, в этот период в Беларуси “провокаций стоит ждать”. Поэтому, по его словам, силовые ведомства должны быть готовыми “к реагированию на них”.

“Сегодня в силовом блоке приняты все решения, подготовка соответствующих сил идет полным ходом и мы держим руку на пульсе. Я думаю, что те задачи, которые возложены на структуры силового блока, будут выполнены достойно”, - заявил Вольфович в эфире гостелеканала “Беларусь 1”.

Он выразил уверенность в том, что в Беларуси удастся “провести достойно, как положено” Всебелорусское народное собрание, поскольку это, по его словам, “авторитет нашей страны”

Напомним, 2 февраля 2024 года Александр Лукашенко распорядился создать Республиканский организационный комитет по подготовке и проведению первого заседания седьмого Всебелорусского народного собрания. В него вошли высшие должностные лица Беларуси - ряд министров, председатели облисполкомов и Мингорисполкома, а также представители ряда госструктур. Возглавил оргкомитет премьер-министр Роман Головченко. Отметим, что заседания ВНС проводятся как минимум раз в год.

Лукашенко приказал подготовиться к приходу «нового поколения» без перехода власти. Что имел в виду?

Ранее Телеграф сообщил, что 15 марта на встрече по случаю 30-летия Конституции Беларуси Александр Лукашенко приказал подготовиться к приходу “нового поколения” без перехода власти. Комментируя новые полномочия делегатов ВНС, которые теперь конституционно закреплены за ними, Лукашенко выразил надежду на то, что к власти в итоге придут “аккуратные” и “умные люди”, которые “будут идти от жизни”. Это условие он назвал важнейшим “эволюционным принципом”.