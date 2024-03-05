В МВД назвали условие возвращения уехавших белорусов без обращения в спецкомиссию

Опубликовано: 05.03.2024 10:06 , Обновлено: 05.03.2024

Начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Андрей Ананенко в эфире гостелеканала "СТВ" назвал условие, при котором уехавшие белорусы смогут вернуться на родину без обращения в специальную комиссию. Что за оно?

Глава ведомства заявил, что, если человек перечислял деньги, занимался “донатами”, не разобравшись в ситуации, выход есть. Для этого белорусу нужно обратиться в любой правоохранительный орган “с повинной”.

“Они, люди раскаявшиеся, написав явку с повинной о том, что признают свои действия ошибочными, если готовы возместить определённый ущерб, в этой ситуации могут вернуться без проблем”, — сказал глава ГУБОПик МВД в телеэфире.

По его словам, если эмигрировавшие белорусы совершили “незначительные правонарушения”, им нужно обращаться в специальную комиссию. Ананенко уточнил, что в таких случаях “больших проблем нет”.

Касательно “более тяжёлых преступлений”, ситуация обстоит иначе.

“Если ты совершил тяжкие или особо тяжкие преступления и хочешь вернуться, здесь по закону необходимо ответить”, — подчеркнул глава ведомства.

[info_b]Комиссию по рассмотрению обращений белорусов, находящихся за рубежом, сформировали в феврале прошлого года. По данным пресс-службы Генпрокуратуры, обратиться в неё могут те, кто совершил “правонарушение” в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2023 года. Для того, чтобы комиссия рассмотрела их просьбы об освобождении от ответственности, нужно направить письменное или электронное заявление.[/info_b] Ранее Телеграф писал, что с 2021 по 2022 год из Беларуси уехало более 200 тыс. граждан, включая трудоспособное население. Такие цифры 18 января в эфире белорусского телевидения озвучил начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Беларуси Алексей Бегун и назвал основные причины, по которым белорусы уезжали из страны.

«Мы знаем каждого» — В МВД рассказали, почему из страны за два года уехало более 200 тыс. белорусов