В МВД Беларуси решили создать ещё одно спецподразделение. Зачем?

Опубликовано: 02.11.2023 10:40 , Обновлено: 02.11.2023

Заместитель министра МВД Беларуси Николай Карпенков заявил, что его ведомство решило "усилить спецназовскую составляющую" и создать ещё одно подразделение под названием "Торнадо".

По словам милицейского генерала, всего в Беларуси уже создали восемь новых спецподразделений во всех областях Республики.

В МВД возложили на новые отряды “большие надежды в борьбе с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями”.

При этом только в столице Беларуси появились сразу два спецотряда: “Рысь” и “Беркут”. В других областных городах были созданы подразделения “Шторм” (Брест), “Тайфун” (Гродно), “Буран” (Гомель), “Циклон” (Островец для охраны БелАЭС), а также “Смерч” и “Честь”, в состав которых вошли “ветераны спецназа”.

“Объявим охоту”

Ранее Телеграф сообщил, что в Беларуси летом прошли сборы этих спецотрядов. По словам Карпенкова, в нынешних сборах принимают участие «патриотически настроенные бойцы», «легендарные боевые ветераны», возраст которых — 45-55 лет, с 30-летним опытом службы и тысячей выполненных заданий.

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