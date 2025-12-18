В Минсвязи назвали возраст самого пожилого участника ВНС. Какой минимальный?

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Опубликовано: 18.12.2025 10:46 , Обновлено: 18.12.2025

В официальном Telegram-канале Министерства связи и информатизации поделились данными о делегатах VII Всебелорусского народного собрания (ВНС), второе заседание которого стартует сегодня в Минске. Узнали возраст самого молодого и самого пожилого делегата.

Оказалось, что на съезде будут преобладать мужчины - их среди делегатов в 1,6 раза больше, чем женщин (719 против 447). А вот возрастной диапазон народных представителей весьма велик: самому пожилому делегату уже 81 год, тогда как самому младшему - всего 18.

ВНС позиционируется как самый “представительный” и опытный орган народного управления, поэтому среди делегатов много людей учёными степенями и званиями (74 человека) и почти треть из них - имеют государственные награды в копилке личных заслуг (313 человек).

Больше трети делегатов (458 человек из 1166) - люди партийные, многие имеют богатый опыт работы в министерствах, госструктурах, администрациях разного уровня. Так, в их числе 38 членов Совета министров, 169 депутатов Ппалаты представителей и Совета Республики 133 председателя районных, городских или областных исполкомов, немало судей (12 - из Конституционного суда, ещё 63 - из Верховного суда). Остальную часть ВНС составляют делегаты от местных Советов депутатов (350 человек) и представители гражданского общества (400 человек).

Напомним, в рамках ВНС глава государства планирует обратиться со своим ежегодным посланием к народу и парламенту, а премьер-министр должен будет отчитаться о выполнении программ социально-экономического развития страны.

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