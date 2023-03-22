В Минской области начались сборы терробороны. Кого призывают и на сколько?

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Опубликовано: 22.03.2023 15:19 , Обновлено: 22.03.2023

В Минской области с 20 марта началась проверка военнообязанных в территориальной обороне. В профильном министерстве 22 марта уточнили, сколько она продлится, и рассказали, кого из белорусов уже призвали.

Как сообщили в Министерстве обороны, «военнообязанные обеспечены необходимой экипировкой и снаряжением». Их ждет «слаживание личного состава», занятия по тактической, инженерной и радиационно-химической подготовке.

Проверка продлится до 14 апреля.

В телеграм-канале ведомства также показали, кого призвали в ряды терробороны. Например, капитана запаса, старшего инспектора завода БЕЛАЗ Вадима Змитера, которого призвали впервые. Ранее служил в ракетных войсках стратегического назначения.

Еще один мужчина в терробороны — подполковник запаса Евгений Савин. Он рассказал, что учился в Благовещенском танковом училище, служил в 72 гвардейском Объединенном учебном центре.

Кроме того, в Минобороны опубликовали фото:

Ранее Телеграф писал, что на военные сборы планируют призвать около 200 военнообязанных.

В Минобороны объявили о проверке терробороны Минской области