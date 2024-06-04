В Минске объявили месячные сборы теробороны. В каком районе?

Опубликовано: 04.06.2024 09:13 , Обновлено: 04.06.2024

В Министерстве обороны утром вторника, 4 июня, объявили о начале учебного сбора, в котором примут участие военнообязанные территориальных войск Партизанского района Минска. Планируется, что сборы продлятся месяц - до 5 июля.

Как пояснили в оборонном ведомстве, целью нынешнего сбора в столице станет “подготовка территориальных войск по военно-учетным специальностям”, а также “участие личного состава территориальных войск в параде, посвященном 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков”.

В Минобороны также озвучили основные вопросы, которые планируется отработать в рамках этих сборов:

оповещение, призыв и поставка военнообязанных из запаса;

получение запасов материальных средств, вооружения и спецтехники с баз, складов и арсеналов, необходимых для выполнения обозначенных задач и предназначенных для формирования территориальных войск.

Ранее Telegraf.news сообщил, что с 3 по 5 июня в Речицком районе Гомельской области запланированы командно-штабные учения. Ожидается, что мероприятия объединят военнообязанных, призванных из запаса, а также отряд народного ополчения, созданный из добровольцев района.

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