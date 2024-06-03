Минобороны Беларуси объявило о трёхдневных учениях на востоке страны. Кого призовут?

Опубликовано: 03.06.2024 15:11 , Обновлено: 03.06.2024

В Министерстве обороны Беларуси сообщили, что с 3 по 5 июня в Речицком районе Гомельской области запланированы командно-штабные учения. Ожидается, что мероприятия объединят военнообязанных, призванных из запаса, а также отряд народного ополчения, созданный из добровольцев района.

В Министерстве обороны отметили, что учения “позволят усовершенствовать навыки должностных лиц воинских частей в руководстве подчинёнными”. Кроме того, на мероприятиях пообещали обучить личный состав “выполнять свои обязанности при решении задач территориальной обороны”. Одним из главных вопросов должно стать “обеспечение мер военного положения” с привлечением отряда народного ополчения.

Ранее Telegraf.news писал, что начальник управления жилищного обеспечения Вооруж`нных Сил Беларуси полковник юстиции Максим Ноздрин рассказал, что в 2024-м и 2025 годах запланировали построить более 3000 квартир для военнослужащих. Речь идёт об арендном жилье, которое впоследствии военные смогут приобрести в собственность.

В Минобороны пообещали построить 3000 арендных квартир для белорусских военных. Как смогут получить в собственность?