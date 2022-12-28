В Минске начались учения по переходу на военное время

Опубликовано: 28.12.2022 11:01 , Обновлено: 28.12.2022

Министерство обороны Беларуси сообщило, что в столице страны начались внезапные, но плановые учения "по переводу с мирного на военное время".

Там уточнили, что целью учений стала проверка “обученности военнослужащих слаженным действиям при приведении воинской части в высшие степени боевой готовности”. Мероприятия проводятся Минской военной комендатурой.

Ранее Телеграф сообщил, что представители военкоматов в Минске рассказали 25 декабря в эфире гостелеканала СТВ, кого из белорусов, которые пришли на сверку данных, отправят в итоге на сборы. Там уточнили, что пристально узучают военные специальности прибывших.

В военкомате рассказали, кого из белорусов призовут на сборы по итогам сверки данных