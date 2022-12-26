В военкомате рассказали, кого из белорусов призовут на сборы по итогам сверки данных

Опубликовано: 26.12.2022 08:05 , Обновлено: 26.12.2022

Представители военкоматов в Минске рассказали 25 декабря в эфире гостелеканала СТВ, кого из белорусов, которые пришли на сверку данных, отправят в итоге на сборы. Там уточнили, что пристально узучают военные специальности прибывших.

На гостелеканале уточнили, что военнообязаные в резерве - это белорусы и белоруски в возрасте от 18 до 65 лет.

“Если военнообязанный не подходит к нам по военно-учетной специальности, мы заменяем его на другого военнообязанного или отправляем его на сборы”, - обрадовала старший офицер оперативно-мобилизационного управления Военной академии Наталья Иванович.

А военный комиссар Центрального района Минска Сергей Ковш подтвердил, что пришедших на сверку данных в последствии могут отправить на военные сборы: “По результатам сверки учетных данных мы будем проводить работу по замене военнообязанных, будет составлен перечень недостающих специалистов для комплектования команды, партии. И соответственно, будут поданы предложения для организации подготовки данных военнообязанных на учебных сборах”.

А в Следственном комитете Минска напомнили, что уклонение от сборов - уголовное преступление.

“Уголовная ответственность за уклонение резервиста или военнообязанного от явки на сборы или занятия предусмотрена ст. 436 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Указанное преступление заключается в неявке без уважительной причины лица, обязанного явиться на военные сборы или занятия. Ответственность за указанное преступление наступает вплоть до 2 лет ограничения свободы”, - пригрозил Петр Микула, начальник отдела УСК по Минску.

В то же время, в Генштабе Беларуси уточнили, что сборы планируются только на 2023 год. Начальник управления главного оргмобуправления Генштаба ВС РБ полковник Александр Шальпук пообещал, что численность вызванных на обучение военнообязанных составит не более 9 тысяч человек.