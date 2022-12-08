В Минске начали судить экс-министра лесного хозяйства Дрожжу
В Минском городском суде 8 декабря начался суд на бывшим министром лесного хозяйства Беларуси Виталием Дрожжей. Его обвиняют в получении взятки по ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса.
Стало известно, за что судят экс-министра лесного хозяйства Дрожжу
Санкция статьи предусматривает от 3 до 15 лет тюрьмы со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Вот как он теперь выглядит:
Ранее Телеграф писал, что 5 мая Лукашенко подписал указ об освобождении Виталия Дрожжи от должности министра лесного хозяйства Беларуси «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной службе».
Накануне в СМИ начали появляться сообщения о его задержании.