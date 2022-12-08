В Минске начали судить экс-министра лесного хозяйства Дрожжу

Опубликовано: 08.12.2022 10:12 , Обновлено: 08.12.2022

В Минском городском суде 8 декабря начался суд на бывшим министром лесного хозяйства Беларуси Виталием Дрожжей. Его обвиняют в получении взятки по ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса.

Стало известно, за что судят экс-министра лесного хозяйства Дрожжу

Санкция статьи предусматривает от 3 до 15 лет тюрьмы со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Вот как он теперь выглядит:

Скриншот из видео Sputnik

Ранее Телеграф писал, что 5 мая Лукашенко подписал указ об освобождении Виталия Дрожжи от должности министра лесного хозяйства Беларуси «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной службе».

Накануне в СМИ начали появляться сообщения о его задержании.

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