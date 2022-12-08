Стало известно, за что судят экс-министра лесного хозяйства Дрожжу

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Опубликовано: 08.12.2022 12:09 , Обновлено: 08.12.2022

В Минском городском суде озвучили, в получении какой взятки обвиняют бывшего министра лесного хозяйства Беларуси Виталия Дрожжу.

Согласно материалам дела, чиновник получил 30 тысяч долларов от неназванного иностранного Общества с ограниченной ответственностью (ООО), передает госагентство БелТА.

Как заявил государственный обвинитель, Дрожжа в 2020 году договорился с главой ООО о получении денег «за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию». А именно — о покупке сушильных комплексов, полной и своевременной оплате.

В схему по передаче денег, как пишут СМИ, вовлекли работников (которые ничего не знали) и сестру Дрожжи.

Гособвинитель также сказал, что взятку передавали три раза по $10 тыс. На четвертый раз сестра обвиняемого забыла деньги дома. Там их и нашли.

Теперь экс-министру грозит от 3 до 15 лет тюрьмы со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

По информации БелТА, свою вину он признал полностью.

Напомним, Виталия Дрожжу задержали в середине апреля 2022 года. А в начале мая Лукашенко подписал указ об освобождении его от должности министра лесного хозяйства Беларуси «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной службе».

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Суд над чиновником начался 8 декабря.

В Минске начали судить экс-министра лесного хозяйства Дрожжу