В Минске и Москве анонсировали "контакт" Путина и Лукашенко

Опубликовано: 22.01.2024 13:23 , Обновлено: 22.01.2024

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "уже в ближайшее время" планируются "контакты" Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко. Тот в свою очередь 22 января анонсировал "серьезный, принципиальный разговор" с рамках заседания Высшего госсовета Союзного государства Беларуси и России

Вопрос подготовки к очередному заседанию Высшего госсовета Союзного государства Лукашенко поднял в ходе встречи с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. По словам Лукашенко, у них уже есть “примерная повестка дня” и разговор предстоит “серьезный, принципиальный”.

“Никто никому не запрещает вносить предложения и изменения вплоть до рассмотрения и утверждения ее в том числе на заседании ВГС. Приоритетный вопрос - выполнение союзных программ. Мы всегда констатировали, что мы здесь неплохо работаем”, - заявил он.

Как сообщили в Администрации президента Беларуси, перед заседанием Высшего госсовета запланированы переговоры Лукашенко и Путина “в формате один на один”.

“Обсудим принципиальные вопросы. Если будут какие-то дополнения к той повестке, которая предложена, мы прямо на заседании Высшего госсовета внесем такие предложения”, - пояснил Лукашенко.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе Путина. Песков пообещал журналистам “своевременно” сообщить о дате и месте “контактов” двух президентов, сообщило агентство Sputnik.

Напомним, в предыдущий раз президент России встречался с Лукашенко в таком формате 23 ноября 2023 года, после саммита ОДКБ, который проходил в Минске.

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