В Минобороны заявили о пересмотре боевой подготовки белорусских солдат из-за войны в Украине

Опубликовано: 22.05.2023 09:40 , Обновлено: 22.05.2023

Из-за военного конфликта в Украине Министерство обороны Беларуси переработало программы боевой подготовки и "сделало принципиальные выводы по закупке, модернизации и оснащению вооруженных сил новыми перспективными образцами вооружения и техники". Об этом заявил помощник министра обороны Леонид Касинский.

В интервью телеканалу ОНТ начальник главного управления идеологической работы Минобороны отметил, что война в Украине чётко продемонстрировала изменившийся характер боевых действий в современных условиях ведения боя.

“Еще 10-15 лет мы воспринимали, что решения могут восприниматься по корректировке боя в течении минут-часов. Сегодня мы пришли к тому, что решения необходимо принимать в рамках реального времени”, - отметил Касинский.

При этом, несмотря на модернизацию армии, по его словам, белорусские военные “не сбрасывают со счетов” старые образцы вооружения и военной техники.

“Ещё до конфликта в Украине некоторые эксперты пытались сказать, к примеру, что танк - это уже оружие прошлого. Нет. На самом деле это не так”, - заявил помощник министра.

“Готовы отрезвить горячие головы”

Касинский также прокомментировал размещение российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси. По его словам, белорусские военные “прошли многоплановую подготовку”, а самолеты - переоборудование и переоснащение, чтобы являться носителями тактических ядерных боеприпасов.

“На сегодняшний день мы можем констатировать, что наши военнослужащие прошли полный курс обучения в части, касающейся комплексов С-400, так и непосредственно ракетных систем “Искандер”, - заявил помощник министра.

“Если у горячих голов может возникнуть какое-то желание совершить какие-то действия агрессивного характера в отношении нашей страны, мы готовы отрезвить эти горячие головы”, - добавил он.

Напомним, постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков заявил 16 мая, что в стране ещё ничего не делали для размещения ядерного оружия, как это обещал президент РФ Владимир Путин.

«Просто заявление» — Постпред Минска в ООН рассказал, почему ядерное оружие ещё не в Беларуси

“Это объявление о размещении тактического ядерного оружия в Республике Беларусь – прежде всего, это просто заявление”, - заявил он.